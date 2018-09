Protest, astazi. Paza deținuților prin deținuți irita angajații

Polonia este dispusa sa plateasca cel putin doua miliarde de dolari pentru instalarea unei baze militare americane pe teritoriul sau pe care promite s-o numeasca "Fort Trump", oferta pe care presedintele american Donald Trump a anuntat ca o examineaza "foarte serios".

O campanie a Știrilor Pro Tv scoate la iveală coșmarul prin care trec mii de românce care lucrează în Italia ca îngrijitoare pentru oameni vârstnici. Multe dintre ele au sfârșit însă chiar tragic din cauza condițiilor de lucru! În goana după un câştig mai mare, multe românce renunţă însă să trăiască, ştiind că orele libere […]