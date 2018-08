Protest cu acte de violența in fața Guvernului. Manifestanții au vrut sa intre in Palatul Victoria, dar au fost respinși de jandarmi

Incidente violente s-au petrecut la mitingul din Piaţa Victoriei între manifestanţi şi forţele de ordine pe parcursul a zeci de minute. Jandarmii au intervenit cu spray-urile cu piper din dotare deoarece protestatarii au încercat să ocupe spaţiul din faţa Guvernului şi au forţat gardurile, aruncând în acelaşi timp şi cu sticle şi alte obiecte către The post Protest cu acte de violență în fața Guvernului. Manifestanții au vrut să intre în Palatul Victoria, dar au fost respinși de jandarmi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.