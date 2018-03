Protest de amploare a politistilor din Romania! Vor picheta sediul Ministerului de interne

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cateva zeci de politisti, membri ai Sindicatului National al Agentilor de Politie, au iesit in strada, joi, si au scandat in fata Ministerului de Interne, reprosand politicienilor de la guvernare starea grava in care se afla Politia Romana. Politistii au sunat din vuvuzele si au avut bannere pe care scria : "Politicienilor, ati nenorocit Politia Romana", "Politisti in slujba cetatenilor, nu in slujba politicienilor", "Suntem prizonierii incompetentei voastre". Presedintele SNAP, Iulian Surugiu, a declarat ca sunt multe lucruri care trebuie rezolvate la Ministerul de Interne si ca este nevoie de o resetare a intregului sistem "pentru a putea da cetateanului servicii de calitate". "As ...