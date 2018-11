Protest de amploare fata de Guvernul May, cu zeci de arestari: Este ziua rebeliunii. Cucerim podurile Londrei!

Proteste Londra google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mii de persoane au manifestat sambata la Londra, la apelul miscarii Extinction Rebellion, blocand poduri in capitala britanica cu scopul de a denunta "inactiunea criminala" a Guvernului in domeniul luptei impotriva modificarilor climatice. "Este ziua rebeliunii. Cucerim podurile Londrei, inainte sa ne prabusim toti", a anuntat intr-un comunicat miscarea, care a indemnat la blocarea a cinci poduri in centrul Londrei, inclusiv a Podului din Westminster. "Astazi (sambata), aratam cati oameni s-au saturat si au nevoie de schimbare", a declarat Jack Gouldbourn de la Extinction Rebellion, citat in comunicat. Manifestanti au blocat sambata dupa-amiaza doua poduri, a anuntat po ...