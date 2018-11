Protest de AMPLOARE la Alba Iulia, de 1 Decembrie - Jandarmii au ANUNȚAT suplimentarea dispozitivelor din strada

Circa 15.000 de oameni, între care 7.000 de basarabeni și 1.000 de români din diaspora, dar și protestatari care sunt împotriva Jandarmeriei, vin pe 1 Decembrie la Marșul Unirii de la Alba Iulia. Jandarmii sunt pregătiți atât pentru sărbătorirea Centenarului, cât și pentru mișcările de stradă.

George Simion, președintele Platformei Unioniste ”Acțiunea 2012”, unul dintre organizatorii marșului, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, că Marșul Unirii va da startul Zilei Naționale a României, iar prin intermediul lui se dorește transmiterea unui mesaj de solidaritate, acela că românii sunt uniți.

”Sigur vor fi 15.000 de oameni. Din diaspora vor fi 1.000, din Republica Moldova vreo 7.000 de persoane. Din toate județele țării va fi cel puțin un autocar. Dăm start Zilei Naționale și transmitem un mesaj că românii sunt uniți, au 364 de zile pe an în care se ceartă, dar acum, și diaspora și basarabenii și ardelenii și oltenii vin pentru o zi a unității. Va fi ceva nemaivăzut până acum. O sărbătoare a poporului. Pe parcursul marșului vor fi cântece patriotice. Nu venim să protestăm împotriva a ceva, nu venim să ne luăm de ceva, venim doar să marcăm Ziua Națională și acesta e mesajul tuturor, și suporteri de fotbal, și basarabeni, și ardeleni, și olteni, și moldoveni și oamenii din diaspora. Toți venim doar pentru sărbătoarea de 1 Decembrie pentru a oferi o imagine identică cu cea din 1918 (...) Sărbătorim cei 100 de ani și desigur dăm de știre că țara nu este întreagă, că Basarabia nu e unită cu țara cum a fost în 1918, dar în primul rând împlinirea a 100 de ani de când România a fost întreagă”, a spus George Simion.

Participanții se întâlnesc în Gara CFR din Alba Iulia și vor merge pe ruta: Bulevardul Ferdinand, str. Tudor Vladimirescu, str. Emil Racoviță, Bulevardul Republicii, Calea Moților, strada Doctor Ion Rațiu, Bulevardul Horea, Piața Tricolor și se vor opri pe strada Unirii. Aceștia vor avea steaguri tricolore întocmai ca în 1918, cu denumirea localităților de unde vin, dar și drapele tricolore lungi de 100 de metri, care vor fi purtate pe brațe.

În schimb, suporterii echipelor de fotbal au creat un eveniment pe Facebook, cu titlul ”Interzis Jandarmeriei Române să defileze de 1 Decembrie 2018”, prin care își anunță prezența și la Alba Iulia.

”În fiecare an, de 1 Decembrie, jandarmii își șterg bastoanele mânjite cu sângele cetățenilor români pe care i-au lovit în timpul anului. De Ziua Națională a României, aceste scursuri ale societății își lustruiesc bocancii murdari de rahatul propriu în care calcă zilnic. Pe 1 Decembrie, acestor analfabeți luați de la câmp li se dau niște uniforme noi, pozând în apărători ai legii. Începând cu acest an, s-a terminat distracția pentru aceste sugative ale bugetului statului. Un buget asigurat de cei pe care ei îi scuipă și îi abuzează. Jandarmeria Română, o instituție aservită politic și care are ca principal scop gazarea și bătaia românilor, fie că vorbim de protestele din 10 august, de protestele din 2017, de cele din 2012, de Roșia Montană, de Pungești sau de modul jandarmilor de a acționa pe stadioanele de fotbal. Pentru toate abuzurile făcute asupra suporterilor, pentru toate bătăile date jurnaliștilor, suporterilor, cetățenilor acestei țări, pentru toate înscenările pe care le-au făcut, începând cu 13-15 iunie 1990 și continuând pe cele pe care le-am demascat deja, ianuarie 2012 și protestele recente din Piața Victoriei, noi, Revista ULTRA', anunțăm în mod oficial că Jandarmeria Română nu are ce căuta în cadrul defilării militare organizată cu ocazia Zilei Naționale a României. La an aniversar, la 100 de ani de la Marea Unire, să-i vedem pe jandarmi defilând nu ar fi decât o altă înjosire la care poporul român este supus. Daca Jandarmeria Română nu va avea decența să se retragă de la parada de 1 decembrie, atât la Alba Iulia, cât și în București, vă invităm sa îi oferiți ceea ce merită sau să vă întoarceți cu spatele la defilarea jandarmilor, ridicând aceleași degete pe care Florin Iordache le arată românilor. Romania este a noastră, nu a lor!”, se arată în descrierea evenimentului.

Reprezentanții Jandarmeriei Alba au declarat, corespondentului MEDIAFAX, că vor defila, la fel ca în fiecare an, de 1 Decembrie, în cadrul ceremonialului militar. Alături de ei vor defila polițiști, pompieri, ofițeri SRI și militari, respectiv elevi ai școlilor militare.

Întrebat de astfel de boicotări, primarul din Alba Iulia, Mircea Hava, a spus, în urmă cu două săptămâni, că ”trebuie să fii foarte meschin” și să ai ”un suflet foarte mic și negru” pentru a huidui efectivele de jandarmi la defilarea de Ziua Națională.

De asemenea, Inspectoratul Județean de Jandarmi (IJJ) Alba, alături din efective din mai multe județe, vor asigura ordinea publică pe timpul manifestărilor dedicate Centenarului.

”Pe timpul manifestărilor dedicate Centenarului Marii Uniri și a Zilei Naționale a României, Inspectoratul Județean de Jandarmi Alba este sprijinit în realizarea dispozitivelor de asigurare a ordinii publice de efective de la Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova, Gruparea de Jandarmi Mobilă Târgu Mureș, Gruparea de Jandarmi Mobilă Constanța și Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara. Sunt efective întrunite sub o singură comandă, comanda inspectorului șef al IJJ Alba, iar coordonarea tuturor activităților efectivelor de jandarmi se realizează de către Inspectoratul General al Jandarmeriei Române”, au spus reprezentanții IJJ Alba.

De asemenea, pe Facebook au fost create mai multe evenimente, prin care oamenii din toate colțurile țării își anunță prezența la Alba Iulia de 1 Decembrie.

Într-unul din ele – ”Centenarul Diasporei: Pe 1 Decembrie 2018 ne vedem la Alba Iulia” – este subliniat că suntem mai puțini decât în 1918.

”Milioane de români au luat drumul străinătății în căutarea unui trai decent. Li se spune „diaspora” (din limba greacă, „spora” – a împrăștia; „dia” – împrejur). Centenarul României trebuie să le fie dedicat și lor, oriunde s-ar afla în lumea largă. În aceste vremuri, Marea Unire înseamnă, mai presus de orice, uniunea românilor de pretutindeni în Capitala sufletului românesc, Alba Iulia. Pe 1 Decembrie 2018, la 100 de ani de România, ne revedem la Alba Iulia să spunem într-un singur glas: La mulți ani, România! Venirea noastră acasa, de peste tot din lume, va fi cel mai frumos cadou pe care îl putem face României. Măcar o dată la 100 de ani. Dați de veste mai departe! Veniți de 1 Decembrie la Alba Iulia, oriunde ați fi în lumea largă, să transmitem lumii întregi că ne pasă de România”, se arată în descrierea evenimentului.

Alt eveniment a primit denumirea ”Unirea 1 Decembrie 2018”, iar în descrierea sa este postat mesajul ”1 Decembrie 2018 : Marea Unire si înlăturarea sistemului criminal!”.

”Unioniștii din București Merg la Alba Iulia de 1 Decembrie”, este alt eveniment creat pe Facebook.

Citește și: Viorica Dăncilă îl SOMEAZĂ pe Klaus Iohannis să își bage mințile în cap: Să își schimbe atitudinea în acord cu prerogativele constituționale

”Pe 1 Decembrie, români din toată lumea vor fi la Alba Iulia pentru a celebra Centenarul Marii Uniri, acolo unde înaintașii noștri au realizat cel mai mare deziderat al poporului român. Acest eveniment unic în viața fiecărui om care a cântat vreodată „Deșteaptă-te Române!” nu trebuie ratat. Vom pleca pe data de 30 noiembrie, seara, din București cu autocarul, urmând să ajungem pe data de 1 decembrie la Alba Iulia. Toată ziua o vom sărbători începând cu marșul unioniștilor care va pornii de la Gara Feroviară, exact așa cum au făcut-o și strămoșii noștri acum 100 de ani”, se arată în descrierea lui.

La Alba Iulia, în minivacanța de 1 Decembrie, sunt așteptați peste 100.000 de vizitatori.