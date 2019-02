PROTEST de amploare! Sute de angajati ai E.ON ies in strada din cauza sefilor care le-au refuzat cresterile salariale

sediu eon Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Un protest de amploare este organizat in cursul zilei de astazi de catre angajatii E.ON • Federatia Sindicatelor Gaz si Electricitate Romania este nemultumita de lipsa de reactie a sefilor E.ON care nu au oferit niciun raspuns la solicitarea electricienilor de a li se mari salariile, avand in vedere ca multi castiga doar salariul minim pe economie garantat de stat • In anii precedenti au fost dese cazurile in care angajatii E.ON au suferit accidente grave sau chiar mortale in timp ce interveneau la instalatiile de distributie Federatia Sindicatelor Gaz si Electricitate Romania va organiza in cursul zilei de astazi o serie de actiuni de protest. Masura vine din cauza lipsei de raspuns d ...