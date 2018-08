Protest Diaspora/ Zeci de mii de persoane la protestele din marile orase din tara - grupaj

Zeci de mii de persoane participă, vineri seara, la protestele antiguvernamentale desfăşurate în marile oraşe din ţară, în semn de solidaritate cu protestul românilor din diaspora, organizat în Piaţa Victoriei din Bucureşti. * La Sibiu, peste 8.000 de protestatari au trecut prin faţa casei preşedintelui Klaus Iohannis, de pe strada Bâlea. Manifestanţii au strigat la poarta casei preşedintelui: "Iohannis nu uita, România-i ţara ta!". Pe traseul marşului desfăşurat de protestatari s-a aflat şi sediul PSD, unde a fost amplasat un dispozitiv de protecţie al jandarmilor. * În Cluj-Napoca, aproximativ 10.000 de oameni participă la protestul antiguvernamental, ei mărşăluind pe bulevardele din centrul oraşului, pe care circulaţia automobilelor a fost blocată. Marşul a durat aproximativ două ore, după care oamenii au revenit în Piaţa Unirii, unde au umplut în întregime zona pietonală. Când au ajuns în cartierul Mărăşti, oamenii s-au aşezat pe jos şi au cerut demisia guvernului. Şi în faţa Prefecturii coloana de manifestanţi s-a oprit circa 15 minute, timp în care oamenii au scandat mesaje anti-PSD. * Numărul celor care au venit în Piaţa Unirii din Iaşi a ajuns la aproximativ 9.000 de persoane, la momentul de vârf de desfăşurare al protestului. După mai bine de o oră şi jumătate de la demararea protestului, manifestanţii au pornit în marş pe străzile din centrul Iaşiului. Din această cauză circulaţia vehiculelor şi mijloacelor de transport a fost parţial blocată. La revenirea în Piaţa Unirii, protestatarii au aprins luminile de la telefoane. * La Timişoara, peste 3.000 de oameni care au venit la protest au plecat în marş pe bulevardele din centrul istoric al oraşului. * Câteva mii de persoane au participat, la momentul de vârf al serii, la protestul antiguvernamental din centrul Braşovului. Manifestaţia a început încă de la ora 18,00, iar după ora 21,00 numărul protestarilor a depăşit circa 3.000 de persoane, care au plecat din Piaţa Sfatului spre zona Gării, parcurgând mai multe străzi din centrul oraşului. * Aproape 3.500 de protestatari care au stat aproape două ore, în Piaţa Revoluţiei din municipiul Baia Mare, vineri seara au pornit în marş, traversând zona centrală pentru a face un tur al oraşului în marş. La marş participă tineri, familii cu copii, persoane adulte, dar şi vârstnici. În faţa protestatarilor s-a aflat un cetăţean cu o roabă acoperită de drapelul tricolor, roabă în care au fost aşezate găleţi din plastic şi cătuşe simbolice din carton. Participanţii poartă drapele tricolore, pancarte cu lozinci anti-PSD şi antiguvernamentale. Aceştia s-au oprit timp de câteva minute în semn simbolic în faţa sediului PSD Maramureş, scandând lozinci împotriva partidului de guvernământ. La marş participă şi numeroşi localnici din Baia Mare care lucrează în străinătate şi se află în vacanţă. Marşul este însoţit de jandarmii IJJ Maramureş şi maşini ale Poliţiei Rutiere. * Peste 1.000 de protestatari, care s-au strâns vineri seară pe platoul din faţa Prefecturii Constanţa, au plecat într-un marş de protest pe principalele bulevarde ale municipiului Constanţa, către sediul PSD. Alături de manifestanţii constănţeni şi-au semnalat participarea şi turişti care îşi petrec concediul pe litoral. * Peste 1.000 de persoane s-au strâns în piaţeta din faţa sediului Prefecturii din Galaţi, după care au plecat în marş pe principalele artere ale oraşului. Protestatarii au steaguri, bannere şi vuvuzele şi scandează: "PSD, ciuma roşie!", "Demisia!", "Jos Dragnea!". * Aproximativ 1.000 de persoane au participat la un marş pornit din faţa Palatului Administrativ din Bistriţa, făcând o oprire la statuia lui Andrei Mureşanu din faţa primăriei. Ei au scandat lozinci împotriva coaliţiei de guvernare şi de solidaritate cu mitingul diasporei din Capitală. Unii manifestanţi au cerut şi organizarea unor alegeri anticipate până la sfârşitul acestui an. Protestul nu a fost autorizat. Pe traseu, protestatarii s-au oprit şi în faţa sediului PSD, unde au blocat traficul pe un sens de mers şi au scandat "Hoţii", "Dragnea, nu uita, România nu-i a ta", "Analfabeţii", "Pui de hoţi şi de mafioţi", "Dragnea, nu uita, puşcăria-i casa ta". Jandarmii şi poliţiştii au asigurat ordinea publică pe toată durata protestului şi au oprit traficul rutier în intersecţii, cât timp coloana de protestatari s-a aflat pe trecerile de pietoni. Nu au fost înregistrate incidente violente * Peste 500 de protestatari s-au adunat vineri seara la un protest autorizat în Piaţa Unirii din Oradea, după care au pornit în marş prin centrul municipiului pentru a trece prin faţa sediului PSD Bihor. Pe parcurs numărul lor a mai crescut până spre 800. Cetăţenii, mulţi români sosiţi acasă din alte ţări, au ieşit în piaţa centrală cu steaguri revoluţionare, drapele româneşti, ale Uniunii Europene, al SUA, al Israelului ori altele, cu pancarte, vuvuzele şi portavoci. Unii şi-au exprimat părerile la microfon, alţii au comentat în grupuri, în timp ce alţii au scandat împotriva guvernului PSD şi ALDE, dar şi UDMR: "ALDE şi PSD/Aceeaşi mizerie!", "UDMR- Magyar PSD", "PSD-Ciuma roşie". "Justiţie, nu corupţie!", "Vrem cercetare, nu îndoctrinare!". Vorbitorii au apreciat prezenţa românilor sosiţi acasă şi au scandat în repetate rânduri "Diaspora! Diaspora!". De asemenea, s-a cerut demisia guvernului prin sloganuri precum: "Jos, PSD!", "Jos, UDMR!", "Pensia voastră de acum/Face viitorul scrum!", "Asta e trădare/Nu e guvernare". Unii au purtat tricouri cu mesajele campaniei "Fără penali în funcţii publice" sau pancarte pe care sunt scrise mesaje ca "Nu acceptăm teleormanizarea României!". Marşul protestatarilor a pornit apoi din piaţa Unirii pe un traseu în dreptunghi pe strada Traian Moşoiu, Parcul 1 Decembrie, sediul PSD Bihor, strada Independenţei şi Piaţa Unirii. În jurul orei 21,00 coloana de protestatari a reintrat în Piaţa Unirii, s-au mai susţinut scurte discursuri, şi s-a citit şi o proclamaţie care a fost făcută publică şi la Bucureşti. * La Târgu Mureş, circa 500 de persoane, între care şi familii care lucrează în străinătate, au participat la protestul antiguvernamental desfăşurat în piaţa centrală a oraşului, acţiunea derulându-se în acelaşi timp cu adunarea de semnături pentru iniţiativa "Fără penali în funcţii publice". Organizatorii protestului de la Târgu Mureş au arătat că data de 10 august 2018 trebuie să fie o dată istorică pentru toate oraşele din România, în sensul că oamenii au ieşit în stradă în majoritatea oraşelor mari, pentru a se solidariza cu diaspora românească, în timpul protestului de la Bucureşti. Aproximativ 50 de persoane au protestat vineri împotriva guvernului în Piaţa 25 Octombrie din municipiul Satu Mare. Protestul a fost unul paşnic, fără scandări şi pichetări. Manifestanţii au afişat lozinci antiguvernamentale şi şi-au exprimat solidaritatea faţă de protestul de la Bucureşti. Aceştia au afişat pancarte cu mesajele: "I, YOU, WE, ALL, DIASPORA". Protestul s-a încheiat după circa o oră, fără incidente.