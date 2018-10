Protest, duminica, in Piața Victoriei: „Pentru Justiție și Democrație, va oprim din nou!”

Romanii sunt chemati, din nou, in strada, in acest weekend, pentru a apara justitia si democratia. Pentru duminica, 21 octombrie, Coruptia Ucide si Rezistenta anunta evenimentul „Pentru Justitie si Democratie, va oprim din nou!”, care incepe la ora 18:00, in Piata Victoriei. Si insist, deci REZIST; rezist, deci EXIST a anuntat un protest pentru aceeasi […] Articolul Protest, duminică, în Piața Victoriei: „Pentru Justiție și Democrație, vă oprim din nou!” apare prima dată în AM Press.