Protest extrem la Bucuresti! Un barbat s-a urcat, de cateva ore, pe un stalp si refuza sa coboare

protest la cotroceni google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Protest extrem la poarta lui Klaus Iohannis. Un barbat s-a urcat pe un stalp de iluminat chiar vis-a-vis de poarta Palatului cotroceni. Omul sta acolo de peste sapte ore. La fel si echipajele de politie si pompieri care incearca sa-l convinga sa coboare. Breaking news! Procurorii se pregatesc sa puna sub acuzare mai multe persoane! Totul are legatura cu protestele din 10 august Seful SPP a fost la Parchetul General Asadar, la fata locului au venit mai multe echipaje pomieri, masini de politie, inclusiv o ambulanta. De-a lungul noptii, negociatorii au incercat de mai multe ori sa il convinga pe barbat sa coboare. Individul nu are nicio revendicare, nu a cerut nimic, insa le-a spus ca doreste sa s ...