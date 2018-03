Protest in fața Guvernului - Se cere DEMISIA lui Tudorel Toader

Angajatii din penitenciare vor cere in strada, alaturi de colegii politisti conditii de lucru mai bune si o salarizare echitabila pentru sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala.

Protestul va avea loc in Piata Revolutiei - in fata MAI (09.00. si 12.00) si in Piata Victoriei - in fata Guvernului (13.00 - 16.00), fiind asteptati peste 300 de agenti si ofiteri din toate penitenciarele din tara in semn de solidaritate cu politistii romani si pentru aparare drepturilor angajatilor din penitenciare.

„Cerem Guvernului Romaniei:

1. Imbunatatirea conditiilor de lucru din penitenciare

Angajatii din penitenciare lucreaza in conditiile improprii din penitenciare cate 25 - 30 de ani, de risc pentru viata, sanatate si siguranta personala.

Cerem investitii in conditii de munca si dotari care sa asigure protectia personalului si stoparea fenomenului violentei in penitenciare, doar in 2017 inregistrandu-se 95 de atacuri grave la adresa personalului.

2. Conditii echitabile de salarizare si pensionare

Cresterile prevazute in Legea cadru a salarizarii 153/2017 trebuie aplicate in mod echitabil si pentru sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala. Respingem categoric discriminarile intre categorii profesionale pe care coalitia aflata la guvernare le practica din ratiuni pur politice.

Cerem ca nedreptatea prin care pensiile militare au fost taiate cu 30% incepand cu septembrie 2017 (OUG95/2017) sa fie reparata urgent. Dupa o viata petrecuta in conditii de lucru improprii angajatii penitenciarelor merita venituri predictibile si decente la retragerea din activitate.

3. Demiterea lui Tudorel Toader din functia de ministru al Justitie

Tudorel Toader submineaza modernizarea sistemului penitenciar romanesc prin incompetenta si servilism. Niciun proiect referitor la imbunatatirea conditiilor din penitenciare nu a fost realizat, iar bugetul de investitii al penitenciarelor. Tudorel Toader a facut infractorul vedeta, reducandu-i arbitrar pedeapsa si premiindu-l pentru infractiuni.

Victimele infractiunilor si cei care infaptuiesc justitia - judecatori, procurori, grefieri, personal auxiliar, consilieri de probatiune si angajati din penitenciare - sunt tratati cu dispret si o totala lipsa de interes.

Tudorel Toader se face vinovat de neplata orelor suplimentare nerecuperate, girand astfel un furt de proportii din salariile angajatilor din penitenciare acestia fiind privati de plata a peste 1 milion de ore suplimentare nerecuperate, situatie rezolvata pentru viitor printr-o lege recenta, fara insa ca datoria istorica sa fie achitata.

In cazul in care Guvernul nu rezolva aceste doleante, angajatii din penitenciare vor continua protestele prin pichetari la nivelul penitenciarelor si refuzul de a efectua ore suplimentare pana la blocarea activitatii penitenciarelor.”, se arata intr-un comunicat remis stiripesurse.ro