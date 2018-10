Protest in fata Primariei Iasi! Locuitorii din Barnova s-au saturat sa mai astepte modernizarea drumului din localitate - FOTO

protest soseaua barnova 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mai multi ieseni care locuiesc pe drumul Iasi - Barnova s-au adunat astazi in fata Primariei Iasi cu pancarte, cerand autoritatilor locale sa rezolve odata situatia drumului care face legatura intre cele doua localitati. Desi artera trebuia asfaltata de ceva vreme, lucrarile s-au potihnit iar soseaua arata in continuare ca dupa razboi. Municipalitatea nu a putut sa demareze asfaltarea din cauza furnizorului de utilitati, respectiv Delgaz Grid, care a intarziat nepermis de mult lucrarile privind inlocuirea bransamentului. Citeste si: Intr-un final! Cel mai distrus drum din Iasi va fi reabilitat. Artera a fost blocata vreme indelungata de compania Delgaz Grid SA In aceste conditii, in ...