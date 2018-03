Protest in fata Salii Palatului, unde se desfasoara congresul PSD. Trei manifestanti ridicati de jandarmi

Trei protestatari au fost ridicaţi sâmbătă de forţele de ordine, în timp ce manifestau în faţa Sălii Palatului, unde se desfăşoară congresul Partidului Social Democrat, informează Agerpres.ro. Una dintre cele trei persoane scanda la portavoce lozinci anti-PSD.Aproximativ 80 de protestatari, unii înfăşuraţi în steaguri tricolore şi cu pancarte, au rămas în continuare pe trotuarul aflat peste drum de intrarea în Sala Palatului, pentru a-şi exprima nemulţumirea faţă de social-democraţi.Manifestanţii scandează lozinci precum: ''PSD - ciuma roşie'' sau ''Jos comuniştii''.Unii dintre protestatari au format cu pancarte în formă de litere pe care le ţin în mâini mesajul: "Dacă alegeţi mafia, pierdeţi România"."În primul rând aş vrea sa îl întreb pe domnul Dragnea de ce nu a făcut la Parlament acest congres? De ce blochează un întreg Bucureşti într-o zi atât de frumoasă? În al doilea rând, e problema lor internă, dar noi am venit să le transmitem că trebuie să voteze pentru ţară, nu pentru infractori. Din păcate, este o mafie acolo", a declarat Marian Rădună, reprezentant al grupului civic Rezistenţa.El a venit la protest cu o jucărie de plus, reprezentându-l pe Olaf, personaj din filmul de desene animate ''Regatul de Gheaţă'', dar şi cu un coş plin de eugenii."Domnul Dragnea a mâncat eugenii când era mic, doar atât îşi mai aduce aminte din copilărie. (...) Jandarmeria a venit, a ridicat trei persoane, chiar violent a fost momentul. Nu-i ok. Nu suntem un grup organizat. S-a nimerit să fie ridicate trei persoane, toate de la Corupţia ucide: Angi Şerban, Alexandru Socul şi Florin Băluţă", a spus reprezentantul grupului civic Rezistenţa.În legătură cu incidentul de la Sala Palatului, Jandarmeria a precizat că trei persoane au fost conduse la secţia de poliţie pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice, pentru luarea măsurilor legale.Sursa: Agerpres.ro.