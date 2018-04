Protest la Institutul de Boli Cardiovasculare! Angajatii se plang de scaderi salariale

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In aceste momente, angajatii Institutului de Boli Cardiovasculare au decis sa intre in greva. Acestia se plang de nivelul salarizarii si de faptul ca, in loc sa creasca, salariile le-au scazut. La ora actuala, in fata spitalului s-au strans zeci de angajati ''Nu vrem salarii speciale ci salarii normale'' '' Vrem sporuri inapoi, nu va bateti joc de noi'' ''Voi mancati cu 10 linguri, noi cu furculita ca sa ne ajunga si pentru a doua zi'' sunt cateva dintre lozincile folosite in cadrul protestelor. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Video ...