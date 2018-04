Protest la Prefectura! Zeci de angajati ai Spitalului de Pneumoftiziologie din Iasi isi striga nemultumirile - FOTO, LIVE VIDEO

Protest la Prefectura Zeci de angajati ai Spitalului de Pneumoftiziologie din Iasi isi striga nemultumirile 4 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In aceste momente, angajatii Spitalului de Pneumoftiziologie din Iasi protesteaza in fata Prefecturii. Pe parcursul zilei, in fata Prefecturii vor veni sute de angajati sa iti declare nemultumirea fata de diminuarile salariale. Zeci de angajati ai Spitalului de Pneumoftiziologie din Iasi au protestat joi in fata unitatii medicale. Acestia reclama inechitatile salariale existente in sistem dupa intrarea in vigoare a noii legi a salarizarii unitare, precum si plafonarea nivelului sporurilor salariale. Pentru ziua de miercuri, liderii Sindicatului Sanitas au programat o discuti ...