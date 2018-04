Protest la Spitalul de Pneumoftiziologie din Iasi!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Angajatii de la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie din Iasi au intrerupt activitatea si protesteaza in fata unitatii medicale. Astazi, dupa ce au primit fluturasii de salarii, angajatii au avut un soc. Lefurile le-au fost diminuate cu 1.300 de lei la asistente si infirmiere. Citeste si: Noi beneficii pentru romani! Legea a intrat in vigoare de la 1 aprilie Noul regulament-cadru al sporurilor din sistemul sanitar, adoptat saptamana trecuta de Guvern, continua sa starneasca mari nemultumiri printre angajatii din sanatate. Cei mai afectati par sa fie asistentii si infirmierii, care, potrivit estimarilor lor, ar urma sa aiba scaderi salariale intre 1.000 si 1.400 de lei in urma aplicarii noii legi a salarizarii s ...