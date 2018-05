Protestatarii veniți din Moldova pentru a cere autostrada nu sunt lasati in Piata Victoriei!

FacebookTwitterAbonare Adresa de e-mail: Jandarmii au încercuit perimetrul Pieței Victoriei cu garduri, sâmbătă, la sosirea coloanei de mașini pornite din Iași, la care s-au adăudat alte mașini pe traseu. Este vorba de marşul ”Moldova vrea autostradă” şi conflictul cu forţele de ordine care au interzis mitingul, ca ilegal, întrucât era aprobat un miting al taximetriștilor . O “armată” de poliţişti a încercuit piaţa. Protestatarii strigă: “Vrem autostradă, nu penali pe stradă!”, scrie Ziaruldeiași.ro. Mesaje la portavoce: “Când vă faceţi concediile în Bucovina e bine? Când veniţi pe la mănăstirile din Moldova e bine?” Coloana venită din municipiile și orașele din Moldova a fost scoasă de poliție și dirijată în mai multe direcții. Primăria din București, spun ieșenii, ne-a păcălit ”fiindcă nu a fost niciun miting al taximetriștilor”. Moldova vrea legătură prin autostradă cu Capitala, autostradă promisă încă din vremea guvernării Năstase, dar care nu s-a făcut și nici intenția de a fi pus proiectul în practică nu există. ”Suntem bucuroși, spune unul din organizatori, că pe unde am trecut am fost salutați cu entuziasm. Această parte importantă a țării e bună doar la vot și la plata impozitelor”, a adăugat el. C. Zamfir, FacebookTwitterAbonare Adresa de e-mail: