Protestatarul care a scris 'M..E PSD' pe un deal din Cluj, chemat sa dea explicatii la politie

Un mesaj cu conținut obscen la adresa PSD a fost scris de doi protestatari din Cluj-Napoca pe un deal situat la 40 de kilometri de municipiu, cu litere pe o lățime de 60 de metri, să poată fi citit din avion, proprietarul terenului anunțând că Poliția i-a sugerat să șteagă mesajul.

Sorin Bobiș, organizatorul unui marș al protestatarilor clujeni la București și inițiatorul protestului non-stop cu corturi în Piața Unirii din Cluj-Napoca, a declarat, corespondentului MEDIAFAX că mesajul anti-PSD pus pe deal a fost preluat de la românii care au venit din străinătate.

”Am prezentat cel mai mare banner din lume, care se întinde pe circa două hectare, pe un deal la circa 40 de kilometri de Cluj-Napoca, la jumătatea distanței față de Reghin, între Zorenii de Vale și Cămărașu. Este scris un mesaj pe o proprietate particulară, o miriște, aparținând prietenului meu Alexandre Lacaille, cu care l-am realizat împreună joi. O literă are 60 de metri, am realizat cu un tractor cu un utilaj numit cultivator, care este ca o grapă. Noi am preluat mesajul românilor care au venit din străinătate la adresa PSD și am încercat să îl facem la o scară mai mare. Se poate vedea din avion de către cei care aterizează la Cluj-Napoca sau la Târgu Mureș”, a spus Bobiș.

Sorin Bobiș a mai declarat, sâmbătă, corespondentului MEDIAFAX, că a fost citat pentru duminică la Postul Poliție din Apahida pentru explicații privind mesajul scris pe deal.

„Am fost citat împreună cu prietenul meu francez Alexandre Lacaille pentru duminică la Postul de Poliție din Apahida pentru explicați privind mesajul scris. Polițiștii ne-au sugerat să ștergem mesajul. Vom vedea ce vom face”, a mai spus Bobiș.

Potrivit reprezentanților Poliției Cluj, acţiunile poliţiştilor au avut un scop preventiv, „întrucât fapta ar putea fi încadrată în categoria contravenţiilor prevăzute de Legea 61/1991 privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice”.

„Discuţia telefonică dintre poliţist şi aceştia (persoanele care au scris mesajul pe deal – n.r.) a fost una principială, în scopul conştientizării faptului că acţiunea lor ar putea avea consecinţe juridice. Persoanele au fost invitate la sediul poliţiei pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de realizarea acestui mesaj şi difuzarea lui în spaţiul public”, a transmis reprezentanții Poliției Cluj.

Sorin Bobiș a organizat în 10 ianuarie Marșul Speranței de la Cluj-Napoca spre București, ca protest față de modificările la legile justiției, iar în 21 iunie a inițiat un protest non-stop în Piața Unirii din municipiu, unde au fost instalate 11 corturi. Protestatarii au anunțat că vor rămâne în piață până la căderea Guvernului Dăncilă.

