Protestatarul care a vrut sa iși dea foc in fața guvernului e politician de meserie - Omul are propriul partid

Cristian Mihai Dide, protestatarul care fost amendat ieri pentru că a vrut să își dea foc în fața guvernului are propriul partid. Formațiunea condusă de Dide, cunoscut ca unul din cei mai vehemenți opozanți ai PSD, se numește România Modernă și Demnă (RMD). Printre membrii fondatori se numără Cristian Mihai Dide, celebrul protestatar din Piața Victoriei, fostul consilier județean constănțean Remus Cristy Baisan și Roxana Ionescu Mirea.

"Sunt membru fondator al partidului România Modernă și Demnă. Nu a fost inițiativa mea, ci a domnului președinte Cristy Baisan. El a venit cu o propunere interesantă, o platformă nouă, online, pentru administrarea partidului. Am decis să fiu membru fondator pentru că vreau să am răspuns când cineva mă întreabă dacă mă implic în politică sau de ce nu mă implic. În momentul în care partidul va crește, pot spune că am avut și eu un aport.

Citește și: Vestea zilei pentru românii cu credite - Indicele Robor atinge un nou record

România Modernă și Demnă este un partid de centru. Este foarte greu de administrat, avem exemplul USR-ului. Sper ca în momentul în care vom crește ca partid, să rămânem uniți, dar nu cred că o competiție ar dăuna pentru că în mediul politic nu avem competiție... și nici opoziție. În acest partid mai este și Roxana Ionescu. Cristy Baisan este fondatorul și practic cel mai implicat om. Mai este alături de noi și doamna Olimpia Doru care conduce organizația Pitești", spunea Cristian Mihai Dide într-un interviu la DC News.