Proteste de amploare pentru sustinerea autostrazii! Primarul Mihai Chirica a participat - FOTO, VIDEO

UPDATE: Si pe bulevardul Poitierz s-a protestat. Zeci de oameni si-au intrerupt activitatea pentru 15 minute. Stire initiala: In urma amplii campanii de pe , la Iasi sute de ieseni au protestat in fata Palatului Culturii. Oamenii au strigat in cor ca vor autostrada in Moldova. La protest au participat si zeci de soferi. Primarul Chirica s-a aflat printre protestatari. In alta ordine de idei si Cotidianul Buna Ziua Iasi a decis ca in intervalul 15.00 - 15.15 sa sustina demersul #sieu, intrerupandu-si activitatea.