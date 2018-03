Proteste in California, dupa ce politia a impuscat mortal un barbat de culoare; Fostul baschetbalist Matt Barnes printre protestatari

Aproximativ două sute de persoane au protestat, noaptea trecută, în Sacramento, şi mai multe proteste sunt anunţate pentru ziua de sâmbătă, după ce autopsia lui Stephon Clark a contrazis explicaţia poliţiei, rezultând că bărbatul de culoare era neînarmat şi a fost împuşcat din spate, scrie Reuters. Cu pancarte şi scandându-i numele la unison, protestatarii s-au adunat în faţa primăriei Sacramento după care au pornit în marş spre centrul vechi al oraşului.

Mulţi dintre ei purtând măşti negre au scandat „Shoot us down, we shut you down” (Ne împuşcaţi, vă reducem la tăcere, n.r.) şi injurii la adresa poliţiei.

Peste 80 de poliţişti şi ofiţeri ai California Highway Patrol au blocat accesul protestatarilor pe autostradă.

Moartea lui Clark, în vârstă de 22 de ani, este cea mai recentă dintr-o lungă serie în care este implicată poliţia americană şi a atras mai multe proteste în SUA.

În urmă cu aproximativ două săptămâni, Clark - tatăl a doi copii - a fost împuşcat în curtea casei bunicilor lui de politiştii care au răspuns unui apel potrivit căruia cineva ar sparge geamurile. Poliţia a transmis că agenţii care au tras 20 de focuri de armă spre bărbat se temeau că el este înarmat. Mai târziu s-a descoperit că ţinea un telefon mobil.

Autorităţile au spus că Clark se îndrepta ameninţător spre poliţişti, astfel aceştia au deschis focul.

Cele mai recente proteste vin după o autopsie făcută independent care arată că niciunul dintre cele opt gloanţe nu l-a atins pe bărbat din faţă, ceea ce contrazice versiunea evenimentelor spusă de poliţie.

Clark a fost împuşcat de şase ori în spate, o dată într-o parte şi încă o dată în picior, potrivit raportului.

Poliţia din Sacramento a transmis într-un comunicat că nu comentează cazul până ce nu îi parvin rezultatele autopsiei oficiale.

În Sacramento au avut loc mai multe demonstraţii paşnice, după moartea lui Clark. La înmormântarea care a avut loc joi, pastorul Al Sharpton a spus: „Îi vom face pe Donald Trump şi întreaga lume să trateze problema comportamentului greşit al poliţiei”.

Ceremonia a avut loc la o biserică din Sacramento la o zi după ce purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Sarah Sanders, a spus că incidentul este „o problemă locală”.

Procurorul general al Californiei, Xavier Becerra, a spus că ancheta va fi supravegheată.

Un alt protest este planificat în Sacramento, sâmbătă, la prânz, şi va fi condus de fostul baschetbalist Matt Barnes, au anunţat organizatorii, conform news.ro.