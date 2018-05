Proteste in fața Guvernului impotriva Guvernului PSD-ALDE. Mii de oameni acuza indepartarea de Europa/ VIDEO

Un protest faţă de coaliţia de guvernare este anunţat sâmbătă seară în Piaţa Victoriei din Bucureşti, unde mii de oameni şi-au anunţat deja prezenţa pe pagina de Facebook a evenimentului. Manifestaţii asemănătoare sunt programate şi în restul ţării, în oraşe precum Constanţa, Braşov, Sibiu, dar şi în diaspora. Oamenii acuză coaliţia PSD-ALDE că nu şi-a respectat promisiunile făcute în campania electorală şi îndepărtează România de standardele europene şi democratice şi o aruncă într-un regim în care domnesc doar interesele celor care au acces la politică, informează agenţia news.ro.

"De la preluarea guvernării, coaliţia PSD-ALDE nu şi-a respectat promisiunile făcute în campania electorală, ci a avut două priorităţi: să îşi salveze de închisoare VIP-urile cu dosare penale şi să instaureze în România un regim în care forţa legii şi democraţia sunt strivite de forţa instituţiilor politice. Metodele şi acţiunile PSD-ALDE au ca efect îndepărtarea României de standardele europene şi democratice şi aruncarea ei în liga regimurilor autocratice, în care domnesc interesele şi bunul-plac al celor care au acces la butoanele politice, iar societatea este lipsită de şansa de a sancţiona derapajele acestora”, scrie pe pagina de Facebook a evenimentului.

Organizatorii protestului enumeră "acţiunile antidemocratice” ale PSD-ALDE, precum modificarea Codurilor penale, schimbarea conducerii Ministerului Public şi a DNA, amenzi abuzive ale Jandarmeriei, schimbarea legilor fără consultări publice, restrângerea drepturilor unor oameni prin modificarea Constituţiei în ceea ce priveşte definiţia familiei sau denigrarea unor instituţii europene

Protestul din Capitală ar urma să aibă loc sâmbătă de la ora 18.00, în Piaţa Victoriei, iar protestatarii iau în calcul inclusiv posibilitatea de a pleca în marş spre sediul PSD şi spre sediul TVR.

Mii de oameni şi-au anunţat prezenţa la protest.

Manifestaţii asemănătoare sunt programate sâmbătă seară şi în Alba Iulia (în faţa prefecturii), Alexandria (prefectură), Arad (la primărie), Braşov (prefectură), Bistriţa (Piaţa Petru Rareş), Cluj (Piaţa Unirii), Constanţa (prefectură), Craiova (Piaţa Mihai Viteazul), Deva (Piaţa Victoriei), Galaţi (prefectură), Iaşi (Piaţa Unirii), Oradea (Piaţa Unirii), Piteşti (prefectură), Ploieşti (în centru, la ceas), Râmnicu Vâlcea (Scuarul Revoluţiei), Satu Mare (pietonalul Corneliu Coposu), Sibiu (Piaţa Mare), Sighetu Marmaţiei (Strada Corneliu Coposu), Târgu Mureş (prefectură), Timişoara (Piaţa Operei), Zalău (Platoul de Marmură).

De asemenea, românii din diaspora au anunţat că vor fi solidari cu cei din ţară, astfel că vor protesta în Olanda, Spania (Bilbao - Plaza Circular Nr. 4, în faţa Consulatului), Marea Britanie (The National Assembly for Wales), Irlanda (Ambasada României). Italia (Milano - Consulatul General al României) Germania (München - Consulatul General al României, Franţa (Paris - Trocadéro, Parvis des Libertés et des Droits de l'Homme), Islanda (Reykjavík), Canada (Toronto), Austria (Viena - Wiener Staatsoper), Germania (Würzburg – Marktplatz).

Vezi şi: Secretul longevităţii din Asia: Sucul care previne cancerul .