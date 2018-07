Proteste in Rusia

Patru persoane in pericol. Sunt pe pe o barca travers de Agigea. Intervine o ambarcatiune a ISU Constanta O ambarcaţiune CBRN a ISU Dobrogea Constanţa intervine în aceste momente pentru salvarea a patru persoane aflate într-o barcă aflată în derivă în dreptul localităţii Agigea. Şalupa CBRN este o ambarcațiune de intervenție rapidă în caz de urgenț ...

Greseala care te ucide in 24 de ore: Nu mai consumati aceste fructe daca nu sunt coapte complet! Cu toții le adorăm, le consumăm cu plăcere, dar nu cunoaștem că unele dintre aceste fructe și legume ne pot ucide, dacă nu le consumăm în cantitatea sau momentul de coacere cel mai potrivit. Citește mai departe...

Paul Anton a marcat primul gol al sezonului din Rusia (Video) Fostul jucator si capitan de la Dinamo Bucuresti, Paul Anton, a marcat primul gol al noului sezon din Rusia, gol marcat in tricoul echipei sale Anzhi.

Moldova a adoptat amnistia fiscala. Ambasada SUA la Chișinau: ”Legitimeaza furtul si coruptia” Parlamentul Republicii Moldova a adoptat o lege care prevede amnistia fiscală pentru toate bunurile și banii nedeclarați. Citește mai departe...

TOP 10 accidente aviatice care au fost surprinse de camera de luat vederi TOP 10 accidente aviatice. Se spune că avionul este cel mai sigur mijloc de transport, dar atunci când se produc accidentele, numărul victimelor este foarte mare și ecoul este îngrozitor. Iată un TOP 10 al accidentelor aviatice care au fost surprinse de camerele de luat vederi, filmate de martori care au rămas uluiți de dezastrul

Laura Cosoi, momente de panica dupa ce a nascut: "Am intrat puțin in alerta, recunosc" Laura Cosoi este acum o mămică fericită! Însă după naștere, vedeta a trecut prin momente de panică. Laura Cosoi a mărturisit motivele disperării sale. Laura Cosoi a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă și este acum o mămică fericită însă vedeta a trecut prin momente de panică după ce

Avion prabusit in munti! Anuntul infiorator facut de salvatori Avion prăbușit în munți! Patru persoane au murit după incident, când avionul de mici dimensiuni s-a lovit de vârful unui gheţar din Alpii elveţieni, a anunţa poliţia, conform AFP, citată de rtv.net. Avionul a coborât vineri la 3.300 de metri deasupra nivelului mării la ora 16:45 în zona denumită Trecerea Dunand, a specificat poliţia într-un

Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 29 iulie 2018. Balanțele iau decizii iresponsabile Horoscopul zilei de 29 iulie 2018 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 29 iulie 2018 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 29 iulie 2018 spune că astăzi nativii din zodia Balanță vor fi tentați să se aventureze și

Intalnire CRUCIALA pentru Brexit, in plin razboi intre UE și Marea Britanie Liderii Uniunii Europene vor discuta despre Brexit când se vor întâlni în oraşul austriac Salzburg pe 20 septembrie, a comunicat biroul prim-ministrului britanic, Theresa May, după discuţii cu cancelarul austriac, Sebastian Kurz, scrie Reuters.Citește și: Clotilde Armand publică LISTA beizadelelor: ...