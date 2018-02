Proteste MASIVE in Ucraina: manifestantii cer indepartarea de la putere a presedintelui Porosenko / FOTO

Mii de protestatari au ieşit în stradă duminică, la Kiev, cerând îndepărtarea de la putere a preşedintelui Ucrainei, Petro Poroşenko, relatează DPA. Manifestaţia a fost condusă de fostul preşedinte al Georgiei, Mihail Saakaşvili, relatează presa ucraineană preluată de agenţia respectivă.

Citeşte şi: Liviu Dragnea vorbește despre salariile bugetarilor. Directivă pentru Lia Olguța Vasilescu

Organizatorii protestelor cheamă la un "Marş pentru viitor" în întreaga ţară, pe 18 februarie, scrie AGERPRES.



Saakaşvili, care a intrat ilegal în Ucraina în septembrie anul trecut, este în prezent apatrid, după ce i-a fost ridicată şi cetăţenia ucraineană, în iunie 2017, după cea georgiană, în conformitate cu legislaţia din Georgia, care interzice dubla cetăţenie. Poroşenko l-a propulsat în 2015 în funcţia de guvernator al regiunii Odessa din Ucraina. După un an şi jumătate, Saakaşvili a demisionat, acuzându-l pe liderul de la Kiev de corupţie.



În Georgia, fostul preşedinte a fost condamnat recent la trei ani de închisoare pentru abuz în serviciu în timpul celor două sale ca şef al statului, din 2004 până în 2013. În Ucraina, el este acuzat de sprijin pentru organizarea unui puci împotriva lui Poroşenko.

Today in #Kiev, #Ukraine, another #protest by @SaakashviliM supporters to demand impeachment of president @Poroshenko pic.twitter.com/iGNdJeITAV