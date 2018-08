Protestele din Piata Victoriei, relatate pe larg si in presa straina

Associated Press, Reuters, US News şi nu numai descriu pe larg ce se întâmplă la Bucureşti. Jurnaliștii Associated Press scriu că expatriații români, sosiți din întreaga Europă pentru a participa la demonstrație, sunt supărați de modul în care este guvernată România. Presa străină scrie cum mii de protestatari au fluturat tricolorul și steagul Uniunii Europene […]