Protete violente in Franta! Premierul si-a anulat vizita in Polonia

Prim-ministrul francez Edouard Philippe, aflat in vizita sambata seara la o unitate de politie, a condamnat violentele "incredibil de socante" care au avut loc cu prilejul mobilizarii "Vestelor galbene" la Paris, multumindu-le fortelor de ordine, relateaza AFP preluat de Agerpres. "Imaginile pe care le-am vazut sunt incredibil de socante. Si aceste imagini sunt nimic in comparatie cu ce ati trait. Ele nu redau presiunea pe care ati suferit-o. Si nu ati dat deloc inapoi, deci va multumesc foarte sincer", le-a spus seful guvernului politistilor la unitatea din Bessieres, conform unei inregistrari difuzate de serviciile sale. "Cei care erau in fata voastra erau pregati ...