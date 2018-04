Protocoale secrete. Mircea Diaconu: "De ce oamenii din CSAT nu au spus nimic?"

Mircea Diaconu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Europarlamentarul Mircea Diaconu considera ca toti cei care faceau parte din CSAT, la momentul semnarii protocoalelor secrete, ar fi avut obligatia morala sa vorbeasca, atunci cand societatea a cerut raspunsuri. Mircea Diaconu spune ca nu doar Traian Basescu era responsabil. Vezi si: Mircea Diaconu a decis ca nu va mai candida in 2019 la europarlamentare: "Sufletul meu vrea acasa. Vreau sa muncesc in tara" ”Cine era in CSAT? Acolo cine era? Acolo nu erau niste oameni care azi sunt intre noi? Sigur, domnul Basescu era presedintele, dar erau si altii. De ce nu au spus nimic? Unde sunt oamenii acestia?” a spus Mircea Diaconu la Antena 3. Daca ti-a placut a ...