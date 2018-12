Pruna ii da replica lui Toader: E laș și fara curajul asumarii responsabilitații. O alta marșavie din lunga lista pe care istoria o va reține in dreptul lui

Raluca Prună face noi precizări despre legea recursului compensatoriu, menționând că proiectul initiat in timp ce era ministru a fost modificat în mod fundamental la Parlament. Prună susține că Tudorel Toader ar fi putut interveni asupra modificărilor făcute de Legislativ, precizând că "a da vina pe guvernul tehnocrat este numai o alta mârșăvie din lunga lista pe care istoria o va retine in dreptul lui Toader".

"România anul 101 ziua 1. Se întorc de la parade complicii la punerea societății in condiții de pericol, își dau jos tricolorul de la gât și încep sa facă ce știu mai bine. A reda fapte in mod selectiv tot minciuna se numește.

Recursul compensatoriu. Precizările mele de tehnocrat: Proiectul a fost modificat in mod fundamental in Parlament și anume:

1. S-a extins beneficiul compensatoriu de la 3 zile pentru fiecare 30 zile consecutive executate in condiții neconforme la 6 zile pentru fiecare 30 zile chiar dacă nu sunt consecutive;

2. S-a extins beneficiul de la verificarea riguroasa, pe camera și detinut la situația pe penitenciar, pentru a retine ca au fost condiții neconforme de detenție;

3. S-a extins condiția de 3 mp la 4 mp.

Am scris pe 24 octombrie 2017 despre aceste lucruri. Și am avertizat ce urmează.

Toader, cel pentru care pare ca a fi ministru al justiției înseamnă a fi un fel de Pilat, era ministru in guvernul Grindeanu incepand din 23 februarie 2017. Adevarat, Guvernul Grindeanu a adoptat proiectul in Ianuarie 2017. Dar Toader era deja ministru când proiectul a fost discutat in Senat (adoptat pe 13 martie) și ulterior la Camera Deputaților (adoptat pe 9 mai 2017). Toader avea așadar obligația sa apere proiectul adoptat de guvernul Grindeanu și sa se opună modificarilor care au condus azi la consecințe grave pentru siguranța cetățeanului.

Din ce se auzea la acel moment, Toader a interzis reprezentanților MJ sa meargă in Parlament sa apere proiectul. Ar fi interesant de văzut dacă cineva din Ministerul Justiției a participat la vreo lucrare sau ședința a vreunei comisii din vreo camera, in procesul de adoptare a legi. Eu știu ca nu.

A da vina pe guvernul tehnocrat este numai o alta mârșăvie din lunga lista pe care istoria o va retine in dreptul lui Toader.

Responsabilitatea pentru efectele acestei legi ii aparține exclusiv coaliției PSD/ALDE. Care a adoptat un proiect tehnocrat in guvernul Grindeanu, pentru a-l măcelari ulterior in Parlamentul in care au majoritate. Cu neparticiparea vinovata și complice a profesorului de drept penal, rectorului, judecătorului constituțional Toader. Toader putea sa retragă la orice moment proiectul de lege dacă i se părea prost sau deturnat. Dar e las și fără curajul asumării responsabilității.

O lecție gratis, de la o tehnocrata modesta pentru marele profesor: impactul la un proiect de lege se face întotdeauna înainte pe adoptarea de către guvern, nu in procedura legislativă. O spune legea, nu eu tehnocrata. Nu spun care lege, sa o caute profesorul", a scris Raluca Prună pe Facebook.

Reactia vine după ce Tudorel Toader a afirmat că proiectul de lege privind recursul compensatoriu a fost inițiat de „guvernarea anterioară” și că studiul de impact se realizează în cadrul procedurii de legiferare, nu în faza de aplicare a legii. Toader mai spune că proiectul a ajuns la Senat înainte să fie ministru.