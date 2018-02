PS Petru Gherghel implineste 40 de ani in fruntea Diecezei de Iasi

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Preasfintitul Petru Gherghel sarbatoreste, la 21 februarie 2018, 40 de ani de cand este in fruntea Bisericii locale de Iasi: de la 21 februarie 1978 in calitate de administrator apostolic, numit de fericitul Paul al VI-lea, papa, si de la 1 mai 1990, cu plinatatea Preotiei, in calitate de episcop de Iasi, numit de sfantul papa Ioan Paul al II-lea, pana la acest fericit aniversar, al 40-lea, de slujire a Diecezei de Iasi. Numarul 40, ce corespunde acestei aniversari, ne duce cu gandul la simbolismul biblic, cu posibile referinte la ceea ce au insemnat acesti ani pentru Dieceza de Iasi. Numarul 40 indica o generatie, dar si o viata. Pentru literatura ebraica, acest numar indica, in mod general, cantitatea de timp traita in preze ...