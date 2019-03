PSD a decis lista pentru europarlamentare: O jurnalista, un preot, Grapini si seful Comisiei SRI, pe locuri eligibile

"Tot ce am facut am facut ca sa dovedesc prestigiul procurorilor romani. M-am inscris intr-o procedura internationala ca sa arat profesionalismul procurorilor romani. Imi iubesc profesia pe care o fac de 24 de ani", a declarat astazi fosta sefa a DNA, Laura Codruta Kovesi, in sala de judecata de la Inalta Curte.