PSD, alianța cu PNȚCD și Partidul Ecologist Roman pentru alegerile europarlamentare

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a anunţat joi că Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat (PNȚCD) şi Partidul Ecologist Român (PER) susţin lista PSD la europarlamentare. “În aceste zile, am avut mai multe discuții cu președinții PNȚCD și Partidului Ecologist Român care au decis, în condițiile în care au strâns peste 200.000 de semnături fiecare, să nu The post PSD, alianță cu PNȚCD și Partidul Ecologist Român pentru alegerile europarlamentare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.