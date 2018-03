PSD apare in scandalul Cambridge Analytica! Au cerut un consultant in timpul campaniei electorale din 2016

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); PSD e implicat in scandalul care cutremura mapamondul! New York Times relateaza ca PSD a cerut un consultant de la Cambridge Analytica in timpul campaniei electorale din 2016. Este citat un consultant britanic, Rupert Wolfe Murray, care sustine ca a primit din partea Cambridge Analytica o oferta de a se alatura echipei PSD. Se pare ca oferta PSD a fost refuzata din cauza salariului. Consultantul sustine ca a fost abordat inainte de alegerile parlamentare din 2016, pentru a trimite o echipa de 2-3 oameni in staff-ul de campanie al social-democratilor. Acesta a citat dintr-un e-mail in care Mark Turnbull, unul din directorii de la Cambridge Analytica, a mentionat o solicitare in care vorbea despre posibila asistenta in campa ...