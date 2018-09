PSD cere ancheta pentru finanțarea și premeditare protestelor violente din 10 august

PSD cere instituțiilor statului să investigheze de urgență informațiile de o gravitate excepțională care au apărut în spațiul public cu privire la finanțarea externă a protestelor de stradă și premeditarea acțiunilor violente de la mitingul din 10 august. Cetățenii României, mai ales participanții de bună-credință la aceste manifestații, au dreptul să știe întreg adevărul din The post PSD cere anchetă pentru finanțarea și premeditare protestelor violente din 10 august appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.