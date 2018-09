PSD crapa din toate incheieturile. Un deputat PSD demisioneaza, acuzatii dure la adresa lui Dragnea: „Nu pot accepta scindarea societatii”

Deputatul PSD Mihaela Hunca isi anunta demisia din partid. Ea acuza conducerea partidului ca este implicata intr-o „lupta absurda, fara argumente si fara folos pentru cetateni, cu toata lumea care i se opune”.

„Am intrat in politica in anul 2000. A fost o decizie bine cumpanita, o decizie pe care am luat-o considerand ca doar printr-o astfel de implicare as fi putut contribui eficient la profesionalizarea si dezvoltarea in primul rand a sistemului din care proveneam si pe care l-am reprezentat mereu, sistemul de invatamant. Am ales social-democratia. Si social-democrata sunt si astazi. Dar social-democratia in care cred eu, bazata pe valori autentice, pe meritocratie si pe competenta nu se mai regaseste astazi in PSD, fiindca PSD, din motive ce nu pot sa le inteleg, si-a uitat si menirea, si ideologia. Am sperat, vreme de doi ani, ca este doar o etapa de reconstructie a partidului, am subliniat constant ca drumul ales se abate de la proiectul pe care l-am propus romanilor, mi-am exprimat nemultumirea in fata autocratiei care incepe sa defineasca exprimarea partidului. Toate aceste initiative colegiale au fost lipsite de efect.

Nu pot accepta sintagma ‘doua Romanii’, nu pot accepta scindarea societatii, sunt impotriva oricarei batalii fratricide si cred cu tarie ca rolul celor aflati la guvernare este sa fie in slujba tuturor romanilor. Din pacate, unicul demers politic al conducerii partidului este acum o lupta absurda, fara argumente si fara folos pentru cetateni, cu toata lumea care i se opune. Nu pot merge mai departe alaturi de aceasta viziune. Si, fiindca multi alegatori m-au investit cu incredere pentru a-i reprezenta, nu voi alege sa ma ascund in spatele biroului, bucurandu-ma cu egoism de privilegii, ci voi incerca sa dau viata, cu responsabilitate, tuturor initiativelor pe care mi le-am asumat in campania electorala.

Vreau, de asemenea, sa le multumesc fostilor mei colegi – multi dintre ei, oameni minunati – pentru tot sprijinul si prietenia pe care mi le-au acordat in cele aproape doua decenii de colaborare si sa le urez succes acelora dintre ei care inca mai gandesc si simt social-democrat. Poate vor reusi sa aduca partidul in matca sa fireasca…”, a scris Mihaela Hunca pe Facebook.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.