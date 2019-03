PSD Dolj iși propune sa rupa norma la europarlamentare. Vor locul I la numarul de voturi obținute pentru PSD

În interiorul PSD este o adevărată competiție între organizații care să obțină cel mai mare număr de voturi pentru partid la alegerile europarlamentare.

PSD Dolj este cu atât mai motivat cu cât președintele organizației este și candidat pe un loc fruntaș pe lista social-democraților pentru alegerile din 26 mai. În acest sen, liderii celor 170 de organizații locale ai PSD Dolj s-au retras în acest week-end la Herculane pentru a pune la punct strategia câștigătoare.

Vezi și: Liviu Dragnea îi răspunde lui Klaus Iohannis, după ce președinte l-a acuzat de patriotism de fațadă: 'Am o singură replică pentru el' - VIDEO

Dovada că PSD Dolj nu glumește și că își propun un număr record de voturi stă statistica oficială de la precedentele alegeri europarlamentare cand PSD Dolj a fost singura organizație social-democrată care a obținut peste 100.000 de voturi în condițiile unei rate scăzute la vot la acel scrutin - VEZI AICI.

”In acest Weekend are loc, la Herculane, întrunirea președinților și secretarilor celor 170 de organizații locale ale PSD CRAIOVA, a biroului permanent și consilierilor locali Craiova, in vederea stabilirii strategiei de campanie pentru alegerile europarlamentare. Suntem mobilizați sa câștigam cu un scor foarte mare, dat fiind ca Doljul are un candidat, in persoana lui Claudiu Manda.”, anunță pe pagina sa de Facebook, deputatul Olguța Vasilescu, purtătorul de cuvânt al PSD în plan național.