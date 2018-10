PSD e in mare PERICOL! Adrian Țuțuianu: 'Daca pleaca 10 inși de la Camera Deputaților, da, Camera Deputatilor s-a inchis' - VIDEO

PSD are mari probleme în Camera Deputaților, acolo unde șef e Liviu Dragnea! Unul dintre puciștii din PSD, Adrian Țuțuianu, le-a spus primarilor din Dâmbovița, într-o ședință, că PSD are o majoritate fragilă la Camera Deputaților, față de Senat.

România TV a prezentat, miercuri seara, înregistrarea cu Țuțuianu în care acesta amenință că dacă lucrurile nu se schimbă în PSD, vor urma blocaje în adoptarea legilor în Parlament.

"Am semnat trei, pentru că aștia trei am avut cel mai mult curaj, și-am venit să facem și bulgăre de zăpadă, adică să vină după aia să susțină mai mulți. Au zis unii că noi vrem să pierdem puterea. Să știți că puterea, și am spus-o acolo, puterea nu se pierde că pleacă vreun parlamentar PSD. Există câte unul-doi care pot pleca. Dacă pleacă 10 inși de la Camera Deputaților, da, Camera Deputatilor s-a închis. La Senat trebuie să avem 69, noi suntem 72, dacă mai punem și ALDE 12 ne facem 84. Dacă mai punem și UDMR, care sunt cred vreo 8 sau vreo 9, noi avem majoritate mult mai solidă. Dar, atenție, Camera Deputaților e cameră decizională în majoritatea legislației. Doar pe administrație, politică externă și învațământ și apărare, Senatul e camera decizională. Deci, practic, blocăm tot dacă lucrurile nu se schimbă", a spus Adrian Ţuţuianu.