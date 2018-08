PSD Hunedoara ignora SOS-ul lui Andronescu. Vrea tot cu Dragnea

Ministrul de Finante, anunt fara precedent: Control la Administratia Prezidentiala. Sunt posibile amenzi Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat marți că a fost declanșat un control la toate structurile statului, inclusiv la Administrația Prezidențială, pentru a se vedea cum își respectă acestea angajamentele financiare, iar în urma constatărilor se vor da și amenzi.CITEȘTE ȘI: Băutura BIO ...

Daniel Baluța, președinte PSD Sector 4: 'Imi exprim speranța ca doamna Andronescu va gasi calea catre un dialog responsabil alaturi de forurile de conducere' Ca urmare a scrisorii deschise a doamnei senator Ecaterina Andonescu, intitulată „S.O.S. PSD”, conducerea filialei PSD Sector 4 face următoarele precizări:Doamna senator Ecaterina Andronescu este unul dintre membrii cu notorietate din rândurile PSD și cu siguranță știe că orice propunere sau idee re ...

Surse: Un celebru milionar de Top 300 vinde tot Cristian Burci, omul de afaceri care controlează Adevărul Holding, Prima TV și agenția de publicitate Graffiti BBDO se află în negocieri pentru vânzarea tuturor business-urilor din zona de media și comunicare, cu o singură excepție, informează Capital.ro. Citește mai departe...

MAE avertizeaza: circulatie dificila in zona orasului italian Genova, dupa tragedia de marți Circulaţia rutieră este îngreunată în zona oraşului italian Genova, pe autostrada A10, după prăbuşirea unei porţiuni a carosabilului acesteia, a informat marţi seara Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Citește mai departe...

Denise Rifai il pune la punct pe ministrul de Finante: Nu mai aveti ce investiga! Denise Rifai, realizatoarea emisiunii Talk News, de la Realitatea TV, Talk News, a scris pe pagina sa de Facebook un mesaj către ministrul de Finanţe, Eugen Teodorovici, după ce în emisiunea sa a prezentat o serie de documente exlusive privind casele preşedintelui Iohannis. Citește mai departe...

Imagini in premiera cu Elvis Presley, publicate la 41 de ani de la moartea artistului Elvis Presley, imagini în premieră / La 41 de ani de la moartea lui Elvis Presley, realitatea.net scoate la lumină fotografii nepublicate, scanate de pe negativele originale. Citește mai departe...

A divorțat Catalin Moroșanu?! Cătălin Moroșanu, unul dintre cele mai iubite personaje de la noi din țară, s-a ”dezlănțuit” de curând în NUBA, cel mai luxos club din Mamaia. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imaginile care, cu siguranță, vor cutremura showbiz-ul. (Console si accesorii gaming) Cel supranumit ”Moartea din Carpați” a fost filmat în toiul […] The post A divorțat Cătălin Moroșanu?! appeared first on Cancan.ro.

Pui fiert in lapte, reteta speciala a lui Jamie Oliver. Cum sa o prepari. Secretele dezvaluite Combinaţie de lapte, carne de pui şi condimente poate părea bizară, dar Jamie Oliver promite că aromele şi texturile rezultate vor fi pe placul întregii familii. Citește mai departe...

E oficial! Cand incepe un nou sezon Exatlon la Kanal D și cine sunt primii concurenți de la Faimoși Sezonul al doilea de Exatlon începe în această toamnă, iar Kanal D a anunțat deja primele nume care vor face parte din echipa Faimoșilor! Silvia Stroescu, campioana olimpică la gimnastică, și Mirel Drăgan, multiplu campion național, european și mondial la Kempo, vor concura în echipa Faimoșilor pe traseele complicate din Republica Dominicană. Silvia Stroescu a […] The post E oficial! Când începe un nou sezon Exatlon la Kanal D și cine sunt primii concurenți de la Faimoși appeared first on Cancan.ro.