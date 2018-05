PSD Iasi, contraatac in razboiul pornit de Mihai Chirica: "Degeaba amenintati cu alegerile anticipate. Nu sunteti justitiar"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); PSD Iasi, prin consilierii locali desemnati, trage un semnal de alarma asupra modului in care este administrat municipiul Iasi de catre primarul Mihai Chirica, prin neparticiparea la sedinta ordinara, de astazi, a Consiliului Local (CL) Iasi. "PSD Iasi considera absolut inacceptabil comportamentul discretionar, neprincipial si care vizeaza exclusiv interesul personal al primarului Mihai Chirica. Prin toate actiunile desfasurate, primarul Iasului dovedeste ca are doar un calendar personal, netinand cont niciun moment de problemele iesenilor si de proiectele orasului. Consilierii locali ai PSD nu au blocat niciodata o sedinta a Consiliului Local, asa cum eronat s-a vehiculat in spatiul public despre anularea sedintei ...