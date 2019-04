PSD ii raspunde lui Iohannis: Este probabil doar o gluma de 1 Aprilie

Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat, duminica seara, ca UE a avut "multa rabdare" cu britanicii in cazul Brexit-ului, dar ca aceasta este pe cale sa se epuizeze.

Doan Thi Huong, vietnameza judecata pentru asasinarea fratelui vitreg al liderului nord-coreean Kim Jong Un, va fi eliberata in luna mai, dupa ce a acceptat un nou cap de acuzare care l-a inlocuit pe cel pentru asasinat, a anuntat, luni, unul dintre avocatii ei.

Mark Zuckerberg, CEO-ul Facebook, a cerut o implicare mai mare a autoritatilor competente in reglementarea Internetului. Liderul celei mai mari retele sociale din lume a transmis ca isi doreste implementarea unor masuri care sa opreasca posarea si distribuirea continutului periculos in mediul online.

Mihai "MM" Stoica, directorul sportiv al celor de la FCSB, a facut o adevarata criza de nervi dupa ce ilfovenii au invins CSU Craiova in derbiul etapei 3 din play-off. Oficialul vicecampioanei a acuzat in termeni duri arbitrajul brigazii conduse de Ovidiu Hategan, insinuand ca arbitrii au facut jocul liderului CFR Cluj.

Primarii nu sunt multumiti de bugetul pentru anul in curs si afirma ca ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, i-a mintit in aceasta privinta: a promis mai multi bani decat a dat.

Federatia Romana de Fotbal mai are in conturi ceva mai putin de 1,8 milioane de euro, fata de cele 6,5 milioane de euro care existau atunci cand Razvan Burleanu a devenit presedinte, in 2014.