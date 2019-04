PSD il SOMEAZA pe Iohannis "sa nu mai foloseasca Justitia ca pe o carja electorala"

PSD 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Social-democratii i-au cerut astazi lui Klaus Iohannis ”sa nu mai foloseasca Justitia ca pe o carja electorala, pentru a suplini lipsa oricarei realizari din mandatul sau de presedinte” si sa anunte intrebarea pe care vrea sa o adreseze in cadrul referendumului din 26 mai. Lia Olguta Vasilescu lanseaza o intrebare pentru referendum: Cate case trebuie sa furi ca sa ajungi presedinte ”Partidul Social Democrat nu va exprima niciun punct de vedere asupra referendumului vizat de Iohannis pana cand acesta nu va enunta intrebarea pe care vrea sa o adreseze in cadrul acestui scrutin. Astazi, Iohannis nu a spus nimic nou despre referendum, deci nu e nimic de precizat in acest sens. Este probabil doar o ...