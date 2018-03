PSD joaca diferit in Parlamentul European fața de familia socialiștilor: relații tot mai tensionate

Europarlamentarul Cătălin Ivan susține că sub comanda lui Liviu Dragnea PSD a devenit un partid nefrecventabil la nivel european, chiar și pentru socialiștii europeni. Ivan arată că în cazul votului prin care Parlamentul European a decis sancționarea Poloniei, europarlamentarii PSD au fost singurii din familia socialistă care au ținut partea Poloniei.

Mișcarea PSD în Parlamentul European este una destul de ciudată. STIRIPESURSE.RO vă informa că se poartă negocieri pentru mutarea PSD din familia PES către o altă familie politică. Liviu Dragnea a negat vehement aceste informații, ba mai mult, a amenințat că va da în judecată STIRIPESURSE.RO.

”Cateva concluzii dupa votul de ieri al delegatiei PSD din Parlamentul European impotriva sanctionarii Poloniei ca urmare a politizarii justitiei si incercarii evidente de a instaura un regim autoritar, dictatorial:

1. Este pentru prima data cand PSD voteaza singur, fara niciun al vot din alta tara, impotriva tuturor colegilor din familia socialistilor europeni (dupa cum se vede foarte bine in imaginile de mai jos)

2. Acest vot vine la scurt timp dupa ce s-a vorbit despre posibilele negocieri ale lui Dragnea cu alte grupuri politice, mai ales dupa ce a fost anuntat de intentia socialistilor europeni de a izola si chiar exclude PSD din familia europeana. Sub conducerea lui Liviu Dragnea, PSD a deveni nefrecventabil in Europa.

3. Votul celor din PSD a fost la comanda liderului de partid si s-a dorit a fi un fel de imbatosare de maidan in urma vizitei lui Timmermans la Bucuresti. Cred ca au reusit fix contrariul. Au alimentat suspiciunile legate de directia gresita in care merge democratia din Romania si au convins si mai multi lideri europeni ca PSD nu mai este nici european, nici de stanga.

Ca fost sef al delegatiei PSD din Parlamentul European pentru multi ani, pot spune cu toata

responsabilitatea ca nu imi aduc aminte de o situatie mai jenanta pentru partid dar, pentru ca partidul se afla si la guvernare, nu imi aduc aminte de o situatie mai sensibila pentru Romania”, susține Cătălin Ivan, pe pagina personală de Facebook.

De asemenea, europarlamentarul PSD Victor Boştinaru a declarat că decizia de a vota împotriva rezoluţiei a fost o decizie a delegaţiei PSD. "Atâta vreme cât nu vom avea certitudinea că accesul la spaţiul Schengen şi suspendarea MCV pe Justiţie pentru România nu devin realitate, delegaţia PSD se va opune oricăror poziţii sau măsuri care ar putea conduce la accentuarea tratamentelor diferte sau la utilizarea de sancţiuni faţă de unele state”, a spus Boştinaru.

De asemenea, europarlamentarul a spus că ei nu sunt în favoarea politicilor aplicate acum de Polonia, afirmând că prin votul lor au vrut să transmită un mesaj, dat fiind faptul că şi România „a fost ţinta unor măsuri discriminatorii”.

"Nu e vorba că am fi noi în favoarea politicilor care se aplică acum in Polonia, nu avem nimic în comun cu vreun model iliberal, dar cum România a fost âinta unor măsuri pe fond discriminatorii, am vrut să transmitem acest mesaj", a spus acesta. Propunerea CE a fost, totuşi, adoptată joi în PE, cu 422 de voturi "pentru", 147 de voturi "împotrivă" şi 48 de abţineri.

În 20 decembrie 2017, Comisia Europeană a adoptat o măsură fără precedent şi a impus sancţiuni Poloniei, pe care o acuză că încalcă, prin reforme judiciare, valorile democratice de bază ale Uniunii Europene. Articolul 7, prezentat drept ”opţiunea nucleară”, nu a mai fost folosit împotriva vreunui stat membru până acum, iar această măsură este considerată un semn al îngrijorării profunde a europenilor faţă de reformele guvernemantale controversate în domeniul Justiţiei.