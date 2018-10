PSD merge la Cotroceni pentru consultari. Cine il insoțește pe Liviu Dragnea

Conducerea PSD a decis, marți, în ședința Biroului Permanent Național, că va trimite o echipă formată din cinci reprezentanți, la Palatul Cotroceni, pentru a discuta cu președintele Klaus Iohannis, în cadrul consultărilor pe tema legilor justiției. Președintele Liviu Dragnea a declarat, după ședința BPN, că va merge la Palatul Cotroceni, la ora 15, alături de The post PSD merge la Cotroceni pentru consultări. Cine îl însoțește pe Liviu Dragnea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.