PSD, miting de amploare in București

Liviu Dragnea a anunțat, luni, la finalul Comitetului Executiv Naţional al partidului, că PSD va organiza, luna viitoare, un miting de amploare în Capitală. Liderul social-democraților își dorește să scoată un million de oameni în stradă pentru susținerea familiei tradiționale. „Cea mai importantă decizie este cea legată de propunerea pe care am făcut-o colegilor mei să organizăm un miting mare al PSD pentru susţinerea familiei tradiţionale. Vreau să organizăm acest miting şi am luat şi astăzi decizia asta, pentru a nu mai exista niciun echivoc în abordarea pe care o are PSD pe acest subiect", a spus Dragnea. Giorgiana Radu,