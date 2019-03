PSD, pe urmele FIDESZ? Explicațiile lui Dancila dupa ședința socialiștilor europeni

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, joi, după reuniunea Grupului Socialiștilor Europeni (PES), că România nu a fost criticată de socialiștii europeni și că ar fi „cea mai mare greșeală” ca PSD să fie exclus din PES pentru că în acel moment ar câștiga partidele extremiste.

Întrebată dacă se poate ajunge la un scenariu de tip FIDESZ în cazul PSD, Dăncilă a spus la Bruxelles:

„Cred că ar fi cea mai mare greșeală. Ar fi greșeala nu doar a social-democraților, ci și a popularilor europeni, dacă noi încercăm să căutăm monedă de schimb pentru ce s-a întâmplat cu Ungaria și această monedă de schimb ar fi România, cred că ar fi o abordare total greșită. Cred că principalul pericol este ca această reciprocitate legată de anumite țări să își facă loc în PE pentru că nu ar câștiga nici unii, nici alții, cei care ar câștiga ar fi forțele extremiste. Acesta e principalul pericol, nu dacă un grup sau altul are un procent mai mare sau mai mic”.

Reamintim că anul trecut unii social-democrați danezi și suedezi au cerut să se discute despre situația PSD.

Premierul a indicat că România nu a fost criticată la ședința PES.

„Un subiect abordat a fost legat de cooperarea dintre partidele social democrate și am dat asigurări că PSD își dorește dialog, cooperare, pentru că am văzut că în spațiul public au apărut zilele trecute declarațiile unui eurodeputat care a dezinformat opinia publică și este păcat că acest lucru a fost preluat chiar de către președintele României fără a verifica dacă informația este falsă sau nu. Am considerat oportun să avem un dialog înainte de orice declarație. Nu au fost discuții în care România să fie atacată, nu au fost colegi care să atace România. Dimpotrivă, am simțit susținerea colegilor din partidele europene de stânga, inclusiv susținerea lui Frans Timmermans dar și din partea lui Sergei Stanishev. Politica europeană a PSD e politica europeană a tuturor”.

Partidul Popular European a decis, miercuri seară, suspendarea formațiunii de guvernământ din Ungaria, FIDESZ, condusă de premierul Viktor Orban, pentru nerespectarea statului de drept.

