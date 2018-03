PSD, replica pentru Iohannis: Ce spune Florin Iordache despre anuntul presedintelui pe legile justitiei

Florin Iordache, preşedintele Comisiei speciale pentru legile din domeniul justiţiei, reacţionează la anunţul de azi al preşedintelui Klaus Iohannis. Şeful statului a afirmat, la Bruxelles, că are mai multe opţiuni pentru momentul în care proiectele de modificare a celor trei legi ale justiţiei (303, 304 şi 317 din 2004) vor ajunge la Cotroceni.

"Am încercat şi vom face tot ce ţine de noi, de parlament, să îmbunătăţim legislaţia. Legile adoptate de Macovei sunt proaste. Prin efortul unei părţi din Parlament, am încercat să le îmbunătăţim. Au fost atacate la CCR, în prima fază. Camera Deputaţilor le-a pus în concordanţă cu deciziile Curţii. Luni vor trece şi de Senat. Deja colegii din PNL au anunţat că le vor mai ataca o data. Acest demers al lor este supus eşecului. Astfel, în două săptămâni, maxim trei, aceste legi ajung la preşedinte. Fie va sesiza şi dumnealui CCR, fie vor fi retrimise Parlamentului. Noi am făcut tot ce a depins de noi să îmbunătăţim legislaţia. Cei care ne dorim ca aceste legi să intre mai repede în vigoare, le vom trimite cu maximă urgenţă preşedintelui pentru a fi promulgate", a declarat Florin Iordache la Antena 3.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat vineri că aşteptările sale privind Legile Justiţiei sunt legate de îmbunătăţirea acestora, până când "satisfac nevoile societăţii româneşti", arătând că în momentul în care vor ajunge la el va face o primă analiză, deoarece are mai multe opţiuni care pot fi luate în calcul.



"Am aşteptări să îmbunătăţim legile, până când sunt bune şi satisfac nevoile societăţii româneşti. (...) Intenţionez, în momentul în care aceste legi ajung la mine, pentru că niciuna nu a ajuns până acum instituţional la mine, să fac o primă analiză, să fac o declaraţie publică de intenţie şi atunci o să vă spun un pic mai concret ce părere am despre anumite demersuri, despre anumite articole şi ce voi face eu, în definitiv, cu aceste legi, fiindcă în prima etapă am mai multe opţiuni care pot fi luate în vizor", a afirmat şeful statului.

