PSD, sah lui Klaus Iohannis in Parlament: Termen de 15 zile, pentru sesizarile la CCR

Proiectul legislativ initiat de Florin Iordache, care prevede instituirea unui termen de maximum 15 zile in care hotararile Parlamentului pot fi atacate la Curtea Constitutionala, dupa publicarea acestora in Monitorul Oficial, a fost adoptat miercuri de Camera Deputatilor. Deputatii USR si PNL au anuntat ca vor ataca proiectul la CCR. Propunerea legislativa pentru completarea art.27 din Legea nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale a fost adoptata in plenul Camerei Deputatilor cu 168 voturi "pentru", 91 voturi "impotriva" si trei abtineri. Initiativa reglementeaza procedura de sesizare a Curtii Constitutionale in privinta actelor Parlamentului, stab ...