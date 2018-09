PSD Salaj nu suține scrisoarea celor trei contra lui Liviu Dragnea

Comitetul Executiv al Partidului Social Democrat-Organizația Județeană Sălaj, reunit vineri, a decis ca președintele Tiberiu Marc să prezinte poziția fermă a membrilor de partid în cadrul CEx al PSD, poziție prin care se face apel la unitate, stabilitate și decență. „Avem ocazia în şedinţa Comitetului Executiv Naţional să dovedim că suntem responsabili şi faţă de The post PSD Sălaj nu suține scrisoarea celor trei contra lui Liviu Dragnea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.