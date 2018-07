PSD se lauda ca medicii nu mai pleaca in strainatate! Sorina Pintea: 'In ultima luna, au fost doua sau trei cereri'

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a declarat marți seară că a scăzut considerabil numărul medicilor care solicită documente pentru plecarea peste hotare, precizând că dotările din ultima perioadă din sistemul de sănătate reprezintă unul dintre motivele pentru care cadrele medicale rămân în țară.

„Numărul medicilor care solicită documentele pentru plecare peste hotare a scăzut la mai mult de jumătate. În ultima lună au fost două sau trei cereri. Mult mai puţin. În ceea ce priveşte condiţiile de muncă. Am spus că salarizarea nu ar rezolva problema medicilor din sistemul sanitar românesc. Dotarea este o parte importantă. Doamna premier a prezentat ieri doar o parte din cu ce s-a dotat în acest an în sistemul de sănătate. Pe lângă CT-uri, aparaturi venite prin Banca Mondială, Ministerul Sănătăţii are un fond de investiţii pe care le-a alocat spitalelor pentru reparaţii, cât şi pentru achiziţionarea de echipamente. Pe de altă parte, există şi autorităţile judeţene şi locale care pot face investiţii în spitale. Există şi veniturile proprii ale spitalelor pe care managerii le pot utiliza”, a declarat ministrul Sănătății, Sorina Pintea, la Antena 3.

În privința dotărilor din spitale, ministrul a dat exemplu de o achiziție recentă.

„Veniturile proprii vin din două surse: contractul cu CNAS şi veniturile din serviciile medicale la cerere. (...) Un pat pentru arşi la Terapia Intensivă a fost achiziţionat prin licitaţie centralizată la Ministerul Sănătății cu 105.000 lei. Acelaşi pat, aceleaşi caracteristici la un spital care solicita rambursarea 545.000 de lei, de cinci ori mai mult. Nu spun că acesta e motivul pentru care spitalele nu sunt dotate, dar şi acesta e un motiv. Zilele trecute am început să facem nişte comparaţii. Pentru că într-adevăr diferenţa pentru acelaşi pat este foarte mare. (...) În acest caz puteai lua cinci paturi şi nu cereai Ministerului Sănătății şi nu te plângeai public că nu ai bani ca să cumperi paturi pentru Terapie Intensivă”, a mai spus Sorina Pintea.

