PSD si ALDE s-au impacat! Au ajuns la un consens in ceea ce priveste adoptarea legii offshore

In acasta seara a fost facut public faptul ca PSD si ALDE au ajuns la un consens in ceea ce priveste adoptarea legii offshore. PSD si ALDE au ajuns la un consens in privinta modificarilor la legea offshore, liderul deputatilor PSD Daniel Suciu precizand ca, in urma sedintei din coalitie, s-a decis ca 50% din productia de gaz din Marea Neagra sa se tranzactioneze pe bursa din Romania, iar investitia celor care opereaza sa se deduca maxim 30% din impozitul pe venitul suplimentar. Vezi si: PSD ar fi perdut majoritatea in Parlament! Informatii de ultima ora Decizia a fost luata miercuri dupa o intalnire a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, liderul deputatilor PSD Daniel Suciu cu ...