PSD spune ca l-a prins pe Klaus Iohannis cu inca un FAKE NEWS: Ce a declarat președintele

Preşedintele Klaus Iohannis, prezent luni la o dezbatere organizată de Asociaţia Oraşelor din România (AOR), a pus întârzierile apărute în elaborarea proiectului de buget de către Guvern pe seama dorinţei de a nu aloca bani pentru investiţii. El a declarat că întârzierea bugetului din cauza lui a fost de doar două zile, însă PSD îl acuză că minte.

"Au încercat să îmi arunce mie vina, că de ce am întârziat bugetul. Eu l-am întârziat două zile. O zi mi-a luat până m-am hotărât să îl trimit la Curte şi o zi mi-a luat până am scris materialul şi l-am trimis înapoi în Parlament. Restul: trei luni de la Guvern, plus, probabil, încă două-trei săptămâni din procedurile de la Curte şi de la Parlament. Una peste alta, m-am aşteptat, sincer, de la primari să explice un pic guvernanţilor de ce nu este bine aşa. Dar poate urmează şi asta. Până la urmă, multă lume m-a întrebat de ce a întârziat Guvernul bugetul. Eu am un singur răspuns şi vă spun ca fost primar, pentru că ştiu, pe urmă, cum urmează agenda: nu vor să dea bani la investiţii. Pentru că aşa, cu bugetul unde suntem acum, e aprobat în martie şi până se fac defalcările se face aprilie. Până ajunge la judeţ e mai. Până ajunge la voi, e sfârşitul lui mai, începutul lui iunie. Ce investiţii mai începi la jumătatea anului? Nici nu merită să te apuci, că ieşi procedura dincolo, în anul 2020. Asta este explicaţia banală pentru ce Guvernul a întârziat bugetul", a afirmat Iohannis.

Primul care a reacționat a fost Gabriel Mutu, primarul PSD al sectorului 6. Mutu spune că Iohannis propagă un fake news când afirmă că bugetul a fost blocat de el doar două zile.

”În calitate de primar al sectorului 6, fac apel la președintele Iohannis să înceteze această campanie de dezinformare și intoxicare a opiniei publice cu privire la bugetele administrațiilor publice locale. Sunt multe declarații din partea domnului președinte care se încadrează în categoria „fake news” și care prezintă o imagine total diferită față de realitate.

Cea mai gravă minciună de acest gen este afirmația domnului președinte că dumnealui nu ar fi întârziat decât două zile adoptarea bugetului de stat. În realitate, bugetul de stat a fost adoptat de Parlament pe data de 15 februarie 2019, dar din cauza blocajelor domnului președinte, acesta a fost promulgat abia pe 15 martie 2019, deci cu fix o lună mai târziu. Din acest motiv, autoritățile locale au fost nevoite să întârzie și ele adoptarea bugetelor locale, fără de care nu se puteau iniția investițiile la nivel local.

Numai și numai din cauza acestui blocaj prezidențial, copiii nu și-au putut primi alocațiile majorate în luna martie, iar primarii și președinții de consilii județene au trebuit să amâne proiectele noi de investiții. Domnul Iohannis este primul președinte al României care blochează bugetul propriei țări, având la bază o miză strict electorală, fără nicio legătură cu interesul cetățenilor și al comunităților locale.

Aceste mistificări lansate pe bandă rulantă de domnul președinte nu fac decât să sădească neîncredere și confuzie în rândul aleșilor locali față de unele inițiative ale Guvernului care pot relansa cu adevărat investițiile la nivel local.

Amintim printre altele Fondul de Dezvoltare și Investiții, adoptat de Guvern prin OUG 114/2018 prin care orice primar sau președinte de consiliul județean poate obține rapid finanțare pentru investițiile care au deja autorizația de construire, incluzând aici o gamă foarte variată de proiecte, cum ar fi extinderea rețelelor de gaze, electricitate, apă și canal, reabilitarea de drumuri ori construcția sau modernizarea școlilor, creșelor, grădinițelor, dispensarelor sau a spitalelor. Înființarea acestui Fond reprezintă una dintre cele mai bune măsuri din ultimul deceniu, pentru sprijinirea investițiilor la nivel local, la fel cum este și Programul Național de Dezvoltare Locală prin care mii de primari de toate culorile politice au putut obține finanțare pentru proiectele de dezvoltare locală. În loc să susțină astfel de inițiative benefice comunităților locale, domnul Iohannis a atacat pe toate fronturile adoptarea ordonanței mai sus amintite.

De asemenea, este o minciună gravă afirmația domnului președinte în care acuză că Guvernul ar fi pasat cheltuieli la autoritățile locale, fără a se indica sursa de finanțare. În realitate, Guvernul a alocat 6,1 miliarde lei pentru plățile descentralizate la nivelul autorităților locale cu privire la centrele pentru persoanele cu handicap și centrele pentru protecția copiilor. Per ansamblu, primăriile și consiliile județene din România primesc în 2019 un buget total cu 4,6 miliarde lei în plus față de anul trecut și nu în minus cu 1 miliard lei cum susține în mod fals președintele Iohannis.

Ca reprezentant al unei comunități locale importante din România consider că acest discurs prezidențial, abundent în minciuni și intoxicări, nu servește în niciun fel interesului public și afectează grav colaborarea instituțională de care avem atâta nevoie pentru a derula eficient programele de investiții la nivel local.”, precizează Mutu.

