Organizaţia PSD Suceava a decis, în şedinţa Comitetului Executiv Judeţean de vineri, susţinerea unităţii partidului şi a actualului preşedinte la nivel naţional, Liviu Dragnea. Într-un comunicat de presă, remis după şedinţă, se arată că organizaţia suceveană a PSD nu agreează divizarea partidului şi disensiunile create, ce riscă să conducă la scindarea partidului. „Organizaţia Social-Democrată suceveană The post PSD Suceava susține unitatea partidului și pe actualul președinte appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.